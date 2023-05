PSG : Galtier remplacé par Mourinho ? C’est confirmé

Jean de Teyssière

L'avenir de Christophe Galtier est forcément flou après la saison difficile du Paris Saint-Germain. Quasiment certain d'être champion de France, c'est le seul titre remporté par l'ancien entraîneur du LOSC avec le PSG cette saison, si on ne compte pas le Trophée des champions. Les discussions sur son avenir vont bon train, même si rien n'a été signé avec José Mourinho, comme ça a pu être écrit.

En avril dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que hors cataclysme comme un échec au titre de champion de France, Christophe Galtier devrait rester l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Quelques semaines plus tard, le 8 mai, nous vous annoncions également qu'aucune discussion n'avait eu lieu entre José Mourinho et le PSG pour remplacer Christophe Galtier. Une tendance qui se confirme...

« Je ne me préoccupe pas de mon avenir »

En conférence de presse avant la finale de la Ligue Europa entre l'AS Rome et le FC Séville, José Mourinho a parlé de son avenir : « Mon seul objectif est la finale. Mon objectif est la finale, rien de plus. Je ne me préoccupe pas de mon avenir ni de rien du tout. Tout est secondaire quand tu joues une finale. Il n’y a aucune raison d’être pessimiste, il n’y a aucune raison d’être optimiste. Il n’y a aucune raison pour quoi que ce soit. Ce que nous voulons c’est penser à cette finale. Nous voulons tellement jouer cette finale. »

Mourinho n'est pas dans les plans du PSG