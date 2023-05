PSG - Galtier : Il lâche une bombe et vend la mèche pour son avenir

Hugo Chirossel

Comme indiqué par Le 10 Sport, malgré une première saison décevante sur le banc du PSG, Christophe Galtier devrait toujours être en poste la saison prochaine. Mais à en croire les informations de Jérôme Rothen, les dirigeants parisiens pourraient avoir changé d’avis. D’après le consultant de RMC, le technicien français sera viré après la dernière journée de championnat.

Régulièrement interrogé sur son avenir ces dernières semaines, Christophe Galtier a affirmé qu’il travaillait déjà sur la saison prochaine avec Luis Campos. D’après nos informations datant du 20 avril dernier, le club de la capitale devrait, sauf retournement de situation, poursuivre avec l’entraîneur français. Et à en croire Jérôme Rothen, il se pourrait bien que les dirigeants du PSG aient changé d’avis.

Rothen annonce le départ de Galtier

« Sur les sept derniers matchs, il y a quatre défaites. On va m’expliquer que le PSG va être champion, que dans les têtes, ce n’est pas facile avec la déception en Ligue des champions, comme tous les ans. On en entend des choses qui tiennent les supporters. Mais ce club est mort. Je me suis renseigné aujourd’hui. Déjà, Galtier restera jusqu’à la fin de la saison. Quoi qu’il se passe. Par contre, après la 38e journée, qu’ils soient champions ou pas, je peux vous l’annoncer, la tête est coupée. Ils recherchent un autre entraîneur », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC . Cependant, Jérôme Rothen estime que cela ne suffira pas pour que le PSG règle tous ses problèmes.

« Il faut changer l’état d’esprit global du club »