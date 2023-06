PSG : Galtier a perdu gros, il justifie son choix

Pierrick Levallet

Après seulement une saison au PSG, Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur parisien. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Luis Campos s’était fait une raison et qu’il n’allait pas reconduire le technicien de 56 ans. De ce fait, Christophe Galtier va devoir se trouver un nouveau club pour la saison prochaine. Longtemps annoncé du côté de Naples pour succéder à Luciano Spalletti, il s’est finalement fait recaler au profit de Rudi Garcia. Aurelio De Laurentiis n’a d’ailleurs pas manqué d’expliquer son choix.

«J'ai pensé qu’il était fait pour nous»

« Je n'ai pas commencé un très long casting, je vous l'ai dit parce que sinon vous m'auriez harcelé tous les jours. [...] Le 5 juin, j'ai commencé à penser au nouvel entraîneur et je l'ai officialisé onze jours plus tard. J'ai commencé à regarder la carte et j'ai commencé à sélectionner ceux qui jouaient avec succès en 4-3-3. [...] Ayant vu que Rudi avait terminé deux fois deuxième avec la Roma et qu'il avait même commencé la première année avec dix victoires consécutives, j'ai pensé qu’il était fait pour nous. Ensuite, j'ai vu qu'avec Lyon, il était passé tout près de quelque chose d'important en Ligue des champions. Et vous savez à quel point la Ligue des champions me tient à cœur » a confié le président de Naples dans des propos rapportés par TMW .

«Il y avait une entente très cordiale et immédiate»