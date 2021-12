Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros message de cet ancien sur son passage au PSG !

Publié le 13 décembre 2021 à 0h45 par La rédaction

Joueur du PSG entre 2010 et 2013, Nenê semble avoir de beaux souvenirs de son passage au PSG. Alors que le Brésilien a également joué pour l'AS Monaco en Ligue 1, l'ancien milieu offensif a affirmé que son cœur penchait pour Paris à l'occasion du match entre les deux équipes ce dimanche.

Nenê est loin d'avoir oublié le PSG. Arrivé en 2010 dans le club de la capitale après avoir passé 3 ans à l'AS Monaco, le Brésilien a brillé lors de sa première saison sous le maillot parisien, avec 14 buts et 13 passes décisives en 35 matchs de Ligue 1. Malgré la venue en 2011 de Qatar Sports Investments au sein du PSG, Nenê parvient à garder sa place et termine la saison avec 21 buts dans le championnat de France. Néanmoins, le milieu offensif quitte le PSG en janvier 2013 après avoir vu son temps de jeu s'amoindrir. Malgré cette fin d'aventure en dents de scie, Nenê garde toujours Paris dans son cœur.

« Au PSG c’était vraiment spécial, j’ai passé des moments incroyables ici » »