PSG : Enorme bataille pour le transfert d'une star !

Alexis Brunet

À mesure que les jours passent, Gianluigi Donnarumma se rapproche de plus en plus d’un départ du PSG. L’Italien est poussé vers la sortie avec l’arrivée de Lucas Chevalier, mais il ne sait pas encore où il va rebondir. Très prochainement, le Bayern Munich et Manchester City pourraient toutefois passer à l’attaque pour tenter de faire signer le champion d’Europe.

C'est désormais officiel depuis ce samedi soir, Lucas Chevalier est désormais un joueur du PSG. Le portier français a passé sa visite médicale et signé son contrat avec le club de la capitale. Arrivé en provenance du LOSC, Chevalier a paraphé un contrat jusqu'en 2030.

Donnarumma n’est pas encore partie En rejoignant le PSG, Lucas Chevalier va passer un cap dans sa carrière. Les responsabilités seront grandes sur les épaules du Français, qui vient pour prendre la place de numéro un à Gianluigi Donnarumma. L’international italien n’est toutefois pas encore parti, mais il dispose de nombreux prétendants, dont la plupart en Angleterre.