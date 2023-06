PSG : Échec et mat sur le mercato, le Qatar va jubiler

Thomas Bourseau

Depuis plusieurs mois à présent, Aston Villa et Unai Emery tenteraient de convaincre Marco Asensio de devenir un joueur des Villans. Ce serait un échec cuisant qui bénéficierait au PSG pour l’attaquant du Real Madrid bientôt agent libre.

Marco Asensio pourrait-il être l’une des premières recrues estivales du PSG ? Depuis quelques semaines, le champion de France semble avoir bouclé la venue de Milan Skriniar en tant qu’agent libre. Disposant bientôt du même statut que Skriniar, Asensio devrait l’imiter en signant un contrat d’au minimum quatre saisons au Paris Saint-Germain avec un salaire annuel allant jusqu’à 10M€ selon la presse. Le10sport.com vous révélait en exclusivité fin mai l'offensive du PSG. D’après Marca , l’officialisation du départ de Marco Asensio serait imminente et son arrivée au PSG tout autant.

Le PSG boucle un transfert, il encaisse une petite fortune https://t.co/XYvV0QfUoh pic.twitter.com/wiW1PRXVk8 — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Aston Villa dans le coup depuis des mois, Asensio a choisi le PSG

Et pourtant, le PSG ne partait pas favori dans le dossier Marco Asensio. Marca a en effet révélé ce vendredi que l’international espagnol disposait de diverses opportunités sur le marché des transferts outre le Paris Saint-Germain. Le premier club intéressé aurait été Aston Villa. L’ex-entraîneur du PSG, en la personne d’Unai Emery, aurait validé cette piste qui aurait été l’objet de plusieurs mois de négociations entre les parties concernées. Néanmoins, Marco Asensio aurait récemment informé les Villans de sa décision de ne pas accepter leur jolie offre financière, privilégiant celle du PSG.

La connexion Mendes-Campos derrière la réussite du PSG ?