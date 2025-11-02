PSG - Départ d’Ousmane Dembélé : Coup de tonnerre !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le cas Ousmane Dembélé fait actuellement couler beaucoup d'encre, puisqu'il est question d'une prolongation de contrat au PSG pour l'attaquant français maintenant qu'il a remporté le Ballon d'Or. Walid Acherchour annonçait récemment qu'un accord serait difficile à trouver et que Dembélé partirait du PSG, mais de son côté, le journaliste Fabrice Hawkins annonce un coup de tonnerre avec un scénario bien différent.

Récent vainqueur du Ballon d'Or qui vient récompenser son excellente saison 2024-2025 avec le PSG, Ousmane Dembélé (28 ans) se retrouve donc en position de force pour prolonger son contrat actuel qui court jusqu'en 2028 au Parc des Princes. Selon les dernières tendances, il est d'ailleurs question d'un nouveau bail avec une grosse revalorisation de salaire pour Dembélé, mais quelle sera l'issue des négociations avec la star du PSG ? Les avis divergent sur la question...

Dembélé vers l'Arabie Saoudite ? Walid Acherchour déclarait récemment au micro de l'After Foot, sur RMC Sport, qu'Ousmane Dembélé ne prolongerait pas au PSG et partirait en Arabie Saoudite : « Ma théorie est qu'à la fin de l'année ou l'année d'après, le PSG et Dembélé ne se mettront pas d'accord. Dembélé voudra aller chercher un dernier gros contrat dans un championnat où on pourra lui donner, comme en Arabie Saoudite. Et comme avec Donnarumma, le PSG se posera la question de savoir s’il va rester à son meilleur niveau avec un meilleur salaire à assumer. Donc je ne serais pas surpris de le voir partir en Arabie Saoudite ! », avait confié le chroniqueur de l'After.