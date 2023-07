PSG : Départ confirmé, une grande annonce va tomber !

Thomas Bourseau

Alors que son retour au PSG a été annoncé par le PSV Eindhoven dimanche, Xavi Simons est déjà sur le départ en prêt. Malgré les multiples rumeurs ces dernières heures, c’est vers le RB Leipzig que Simons se dirigerait sans option d’achat. La visite médicale serait déjà programmée.

Le PSV Eindhoven a vendu la mèche dimanche matin en publiant le communiqué suivant sur Xavi Simons, mettant un terme au feuilleton vieux de plusieurs semaines. « Xavi Simons quitte immédiatement le camp d'entraînement pour boucler son transfert avec le Paris Saint Germain. L'attaquant de 20 ans est arrivé au PSV l'année dernière et est devenu un joueur important dans l'équipe de Ruud van Nistelrooij ». En effet, le PSG a levé la clause de rachat de 6M€, qui était valable jusqu’au 31 juillet, et a reçu l’aval de Simons pour revenir au club.

Le feuilleton Xavi Simons part dans tous les sens

Néanmoins, RMC Sport affirmait dans la foulée que Xavi Simons pourrait ne pas s’éterniser au PSG si jamais le club ne parvenait pas à vendre Neymar ou Kylian Mbappé. Et il semblerait que la décision finale ait déjà été prise. Le journaliste Fabrizio Romano évoquait un départ en prêt d’une saison pour le RB Leipzig dans la journée de dimanche. Et malgré les rebondissements de dernière minute et notamment l’irruption de Manchester United dans le dossier avec entre autres un prêt avec option d’achat et de rachat pour le PSG, comme souligné par L’Équipe , tout serait en passe d’être bouclé entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig pour le prêt de Xavi Simons.

Visite médicale mercredi pour Xavi Simons à Leipzig