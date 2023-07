PSG : Démoli en coulisses, il est totalement dévasté…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Démis de ses fonctions après une année très compliquée au PSG, Christophe Galtier a été remplacé par Luis Enrique au poste d’entraîneur. Malgré un titre de champion de France, le technicien français n’a pas semblé en mesure de poursuivre sa mission. Comme révélé par le10sport.com, il ne devrait pas reprendre de poste cet été.

La lune de miel entre Christophe Galtier et le PSG aura duré six mois. Le temps d’insuffler un nouveau vent d’espoir, à l’automne 2022. Mais très vite, la machine parisienne a eu raison du technicien français. Une succession d’affaires, sportives et extrasportives, a plombé la mission de Galtier à Paris. Pour au final avoir raison de sa tête, lui qui semblait pourtant parti pour rester une seconde saison aux commandes du PSG.

EXCLU @le10sport : Christophe Galtier vers une année sabbatique ?➡️ Profondément marqué par les événements des dernières semaines, l’ancien coach du PSG est sollicité cet été. Mais il semble vouloir couper et prendre le temps de se reconstruire https://t.co/9dyTvbGXLl — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 11, 2023

Galtier est dévasté

Comme rapporté par le10sport.com, à l’occasion d’une réunion de fin de saison avec Luis Campos, Christophe Galtier est apparu profondément marqué. Une fatigue physique et psychologique qui témoigne de la violence des événements des derniers mois. Selon nos sources, les auditions récentes sur les accusations de racisme l’ont particulièrement marqué. Dévasté, démoli, l’entraîneur français ne devrait pas reprendre du service de sitôt.

Une année sabbatique au programme

Sollicité par plusieurs clubs depuis son éviction du PSG, Christophe Galtier écoute les propositions. Mais l’état dans lequel il se trouve ne lui permet pas d’aborder sereinement les perspectives d’un nouveau challenge. Avec ses proches, il semble préférer le scénario d’une année sabbatique pour revenir plus fort à moyen terme. Le temps de digérer cette éprouvante saison 2022-2023 et de laisser la justice faire son travail dans l’affaire de racisme de l’époque OGC Nice. Convoqué par le tribunal le 15 décembre prochain, Christophe Galtier sera fixé en fin d’année dans cette affaire de « harcèlement moral et discrimination ».