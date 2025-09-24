PSG - Dembélé : Son entourage annonce un transfert de rêve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très fière du sacre de son fils qui a remporté le premier Ballon d'Or de sa carrière, Fatimata Dembélé a révélé que la signature du natif d'Evreux au PSG était comme un rêve. Un rêve qui lui a permis d'écrire l'histoire entre la Ligue des champions et le Ballon d'Or, remporte officiellement lundi soir.

Après avoir réalisé son rêve en signant au FC Barcelone en 2017 pour remplacer Neymar, Ousmane Dembélé en a réalisé un second en rejoignant le PSG en 2023 comme le raconte sa mère Fatimata Dembélé, après la victoire de son fils au Ballon d'Or.

La mère de Dembélé affiche son émotion « Paris, c’était un deuxième rêve pour lui. Un jour ou l’autre, il pensait revenir pour jouer, pour montrer ses qualités à Paris. C’était un de ses rêves et lorsqu’il a gagné la Ligue des champions, je me suis dit c’est normal puisqu’il a toujours eu cette envie. Ça peut sembler bizarre, mais moi rien ne m’étonne dans ce qui lui arrive », confie-t-elle dans une interview accordée au Parisien avant de s'enflammer pour le Ballon d'Or de son fils.