PSG : Coup de tonnerre, Messi révèle sa décision

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son avenir se joue entre Barcelone, les États-Unis et l’Arabie saoudite, les rumeurs vont bon train concernant Lionel Messi. La formation catalane croit toujours en ses chances alors que son président Joan Laporta a rencontré ce lundi Jorge Messi, le père de l’attaquant. Le numéro 30 du PSG souhaite quant à lui revenir dans son ancien club et aurait lâché une bombe en privé.

« Leo veut revenir au Barça et j'aimerais qu'il y revienne aussi. Nous sommes convaincus que Leo peut revenir. » La volonté de Lionel Messi pour son avenir est désormais claire comme l’a annoncé son père ce lundi, à la sortie d’une réunion avec Joan Laporta, le président du FC Barcelone . Alors que son contrat avec le PSG expire à la fin du mois, l’Argentin espère retrouver la Catalogne, mais ce retour est conditionné à l’état des finances du club culé.

Le Barça obtient le feu vert de la Liga

Ce lundi, Relevo a fait savoir que le FC Barcelone avait obtenu l’aval de la Liga concernant son plan de viabilité économique. Une première étape décisive en vue du rapatriement de Lionel Messi, qui semble vouloir se focaliser sur son ancien club pour la prochaine étape de sa carrière.



Messi quitte le PSG, une énorme sanction peut tomber https://t.co/0sOBHctp92 pic.twitter.com/xp8WBJghsr — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Messi aurait demandé à ses proches d'arrêter les négociations avec Al Hilal