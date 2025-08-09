PSG - C’est terminé pour Donnarumma : L’annonce en direct !

Avec le recrutement de Lucas Chevalier qui débarque pour être le nouveau gardien titulaire du PSG, Gianluigi Donnarumma perd donc automatiquement son statut même s'il venait à honorer sa dernière année de contrat avec le club de la capitale. Et le journaliste Fabrice Hawkins s'est longuement confié à ce sujet en direct sur RMC jeudi soir.
Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma (26 ans) a refusé toutes les offres de prolongation qui lui ont été formulées ces derniers mois. Par ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le gardien italien pourrait malgré tout rester au Parc des Princes cette saison et être mis en concurrence avec Lucas Chevalier, qui débarque tout juste au PSG en provenance du LOSC. Quoiqu'il en soit, c'est bien la fin du statut de titulaire indiscutable de Donnarumma...
« Ils ont dit à Donnarumma de faire la place »
C'est ce qu'a confirmé le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, jeudi soir en direct dans l'After Foot : « 55M€ pour Chevalier (43M + 12M€). Le PSG a l’habitude de mettre des gros bonus. Désiré Doué aussi, c’était 20M€. C’est un contrat de cinq saisons, il passera sa visite médicale demain. Si l’acheter et le prêter dans la foulée a été évoquée ? Non, ça n’a jamais été évoqué. La semaine passée, ils ont même dit à Donnarumma de faire la place pour Chevalier. Dans l’esprit de Luis Enrique, il arrive pour être numéro un. Si l’Italien reste dans l’effectif, il va se donner à fond. Le PSG le sait, et c’est pour ça qu’il veut qui s’en aille », explique-t-il.
« Son traitement va être surveillé »
Et cette gestion du cas Donnarumma semble d'ailleurs faire grincer des dents au sein du PSG : « Il est très apprécié du groupe, de ses coéquipiers. Certains sont déjà émus de voir cette situation. Son traitement va être surveillé. Ne pas le mettre dans le groupe sera le meilleur moyen de créer des tensions. S’il ne joue pas de la saison, est-ce qu’il sera titulaire avec l’Italie à la Coupe du Monde ? Oui selon moi. Si le PSG a vraiment voulu le prolonger ? On dit qu’il y a un problème avec la part variable, mais ça n’a pas posé problème à Hakimi, Vitinha etc. Le PSG n’a pas voulu proposer une part fixe plus importante, donc ils n’ont pas voulu le prolonger », poursuit Fabrice Hawkins.