PSG - C’est terminé pour Donnarumma : L’annonce en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec le recrutement de Lucas Chevalier qui débarque pour être le nouveau gardien titulaire du PSG, Gianluigi Donnarumma perd donc automatiquement son statut même s'il venait à honorer sa dernière année de contrat avec le club de la capitale. Et le journaliste Fabrice Hawkins s'est longuement confié à ce sujet en direct sur RMC jeudi soir.

Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma (26 ans) a refusé toutes les offres de prolongation qui lui ont été formulées ces derniers mois. Par ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le gardien italien pourrait malgré tout rester au Parc des Princes cette saison et être mis en concurrence avec Lucas Chevalier, qui débarque tout juste au PSG en provenance du LOSC. Quoiqu'il en soit, c'est bien la fin du statut de titulaire indiscutable de Donnarumma...

« Ils ont dit à Donnarumma de faire la place » C'est ce qu'a confirmé le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, jeudi soir en direct dans l'After Foot : « 55M€ pour Chevalier (43M + 12M€). Le PSG a l’habitude de mettre des gros bonus. Désiré Doué aussi, c’était 20M€. C’est un contrat de cinq saisons, il passera sa visite médicale demain. Si l’acheter et le prêter dans la foulée a été évoquée ? Non, ça n’a jamais été évoqué. La semaine passée, ils ont même dit à Donnarumma de faire la place pour Chevalier. Dans l’esprit de Luis Enrique, il arrive pour être numéro un. Si l’Italien reste dans l’effectif, il va se donner à fond. Le PSG le sait, et c’est pour ça qu’il veut qui s’en aille », explique-t-il.