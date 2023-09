PSG : C'est terminé pour ce transfert à 25M€ ?

Jean de Teyssière

Cette fin de mercato pourrait ressembler( à un cauchemar pour le PSG. Après avoir trouvé un accord avec l'Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani à hauteur de 90M€, le PSG souhait leur vendre Hugo Ekitike. Mais après une ultime proposition de Francfort, le Parisien et ses représentants ont décidé de stopper les négociations. Hugo Ekitike devrait donc rester à Paris cette saison.

Semblant être barré au PSG, encore plus avec l'arrivée de Bradley Barcola, Hugo Ekitike était sur le départ du PSG. Le club parisien comptait même faire de lui une monnaie d'échange avec l'Eintracht Francfort pour rendre réalisable le transfert de Randal Kolo Muani. Après avoir trouvé un accord avec le club allemand autour de 90M€, bonus compris, le PSG vient de subir un gros coup dur sur le marché des transferts.

Ekitike dit non à Francfort

Depuis plusieurs jours, la piste anglaise menant à Hugo Ekitike semblait s'être refermée et l'Eintracht Francfort figurait parmi les favoris pour faire venir l'ancien Rémois. Avec l'accord entre le PSG et le club allemand concernant Randal Kolo Muani, la situation semblait pouvoir rapidement se décanter pour Ekitike. Mais il n'en est rien. Le club allemand a plusieurs fois transmis une offre au joueur du PSG, mais les deux camps n'avaient jamais trouvé d'accord, à cause du salaire. Les prétentions salariales d'Ekitike étaient trop hautes pour Francfort. Selon Le Parisien, le joueur et ses représentants ont mis fin aux discussions avec le club allemand.

