PSG - «C’est le bon choix» : Une star change d’équipe, son agent fait tout fuiter ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, Gianluigi Donnarumma a signé la meilleure saison de sa carrière parisienne. Néanmoins, le PSG lui a indiqué la sortie après l’absence d’accord dans les négociations pour la prolongation de son contrat. Direction l’Angleterre donc pour le gardien italien au vu des derniers échos dans la presse que son agent ne dément pas...

Le Paris Saint-Germain met un terme à une collaboration de quatre saisons avec Gianluigi Donnarumma. La cause ? Luis Enrique cherchait, avec le conseiller sportif Luis Campos, un autre profil de gardien pour le club comme l’a avoué l’entraîneur espagnol en personne en conférence de presse. Lucas Chevalier est donc l’heureux élu et Donnarumma est poussé dehors à un an de la fin de son contrat.

«C'est le championnat auquel Gigio aspire» Agent du gardien italien, Enzo Raiola s’est livré à Sport Mediaset ce mercredi au sujet des rumeurs de transfert en Premier League. Bien qu’il ait affirmé ne « jamais avoir parlé à Guardiola », le représentant de Donnarumma confirme la tendance anglaise. « Certains clubs de Premier League se mobilisent, et c'est le championnat auquel Gigio aspire, y compris d'un point de vue professionnel. Après avoir joué en Italie et au PSG, la Premier League pourrait lui permettre de franchir une nouvelle étape, car il jouerait dans le meilleur championnat du monde ».