PSG : C'est la folie sur le mercato, Kolo Muani va provoquer quatre transferts !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani devrait faire son retour à la Juventus cet été. Alors qu'un accord à hauteur de 45M€ a été trouvé, la Vieille Dame aurait prévu de sacrifier quatre joueurs pour se donner les moyens de finaliser l'opération : Dusan Vlahovic, Douglas Luiz, Nicolò Savona et Lloyd Kelly.

Devenu indésirable au PSG, Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus lors du dernier mercato hivernal. Revenu à Paris après la Coupe du Monde des clubs, l'international français devrait retrouver la Vieille Dame d'ici la fin de cette fenêtre de transferts, programmée le 1er septembre à 20 heures.

PSG : La Juve s'active pour Kolo Muani D'après Sport Mediaset, le PSG et la Juventus seraient disposés à boucler une opération à hauteur de 45M€ au total pour Randal Kolo Muani, entre le montant du prêt et celui de l'option d'achat. Pour se donner les moyens d'assumer un tel transfert, les Bianconeri auraient décidé de sacrifier quatre joueurs cet été.