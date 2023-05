PSG : C’est fini pour Messi, sa prochaine destination se précise

Hugo Chirossel

Après les événements survenus ces derniers jours, le départ de Lionel Messi ne fait plus aucun doute. L’Argentin ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine, reste à savoir où il poursuivra sa carrière. En ce sens, le FC Barcelone rêve toujours de le faire revenir, deux ans après son départ. Les Blaugrana seraient d’ailleurs très confiants dans ce dossier.

Le divorce est consommé entre le PSG et Lionel Messi. Sanctionné par le club de la capitale pour son escapade en Arabie Saoudite, l’Argentin a écopé d’une suspension de deux semaines. Cette affaire devrait marquer la fin de l’histoire entre le PSG et Lionel Messi. La tendance était déjà plutôt à un départ du septuple Ballon d’Or ces dernières semaines et toute cette histoire n’a fait que précipiter le dénouement.

Messi et Neymar insultés, ça chauffe sérieusement au PSG ! https://t.co/dLIm9PJhzE pic.twitter.com/CArYlCpOkj — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Le FC Barcelone confiant pour le retour de Messi

Libre de tout contrat en juin prochain, la question est désormais de savoir où rebondira Lionel Messi. La MLS et l’Inter Miami n’ont pas caché leur intérêt, tout comme Al-Hilal, qui serait prêt à lui offrir un salaire de 400M€ par an. Mais l’Argentin pourrait plutôt prendre la direction du FC Barcelone, qu’il avait quitté pour s’engager avec le PSG. Les Blaugrana rêvent de son retour et l’ont exprimé publiquement. D’après les informations de Foot Mercato , le Barça serait très confiant quant à la possibilité de voir Lionel Messi faire son grand retour en Catalogne.

Les finances du club ne poseraient pas un problème