PSG : Ce transfert à 60M€ le fait halluciner en direct

Après seulement un an au PSG, Manuel Ugarte est désormais un joueur de Manchester United. Luis Enrique ne comptant pas sur lui, l’Uruguayen a été vendu pour 50M€ + 10M€ de bonus. Un transfert qui s’est réalisé le dernier jour du mercato, mais voilà que cela aurait pu se faire bien avant entre le PSG et Manchester United. De quoi en étonner plus d’un.

Derrière Neymar, le PSG a bouclé la 2ème plus grosse vente de son histoire à l’occasion de ce mercato estival. Et c’est grâce à Manuel Ugarte que le club de la capitale s’est rempli les poches. L’Uruguayen a été vendu pour 50M€ + 10M€ de bonus à Manchester United. A voir maintenant quand Ugarte fera ses grands débuts avec les Red Devils, lui qui est arrivé le dernier jour du mercato estival.

« On se moque du monde »

Pour RMC, Julien Laurens est revenu sur ce transfert de Manuel Ugarte. Ne comprenant pas les manoeuvres de Manchester United avec l’ex-joueur du PSG, le journaliste a alors expliqué : « Le problème d’Ugarte c’est que depuis le mois de juillet, United le veut. Ils l’avaient identifié comme le joueur à recruter. Pas de problème. Depuis le mois de juillet, ils savent très bien que pour le PSG, ça sera 50M€ + 10M€ de bonus. C’était comme ça, c’était ce que le PSG voulait, le PSG l’a dit dès le premier jour, si vous le voulez, c’est ça qu’il faut poser sur la table sinon vous ne l’aurez pas. Première offre de Manchester United : 35M€. On se moque du monde. Ils ont attendu, attendu et au final, ils ont déboursé les 50M€ + 10M€ et ils l’ont eu le 30 août. Alors qu’ils auraient pu l’avoir le 15 juillet pour la même somme ».

« Il est l’un des meilleurs du monde… »

Il n’empêche que du côté de Manchester United, on se réjouit de compter désormais sur Manuel Ugarte. « Recruter Manuel était l’une de nos premières cibles pour cet été. Il est l’un des meilleurs du monde pour gagner des ballons et a un excellent bilan en club et au niveau international. Ses qualités, son expérience et sa passion seront de bons compléments pour notre solide groupe au milieu de terrain. Nous avons regardé attentivement Manuel et nous sommes excités de voir l’impact positif qu’il fera sur le terrain et dans le vestiaire », faisait savoir Dan Ashworth, directeur sportif des Red Devils.