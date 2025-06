PSG : Ce crack a refusé son transfert !

Comme le10sport.com vous l'annonçait en exclusivité en mai dernier, le PSG fait partie des clubs intéressés par Andrey Santos, qui a brillé lors de son prêt à Strasbourg, mais qui est par la suite revenu à Chelsea. Arsenal serait également sur le dossier, mais bonne nouvelle pour le champion de France, le Brésilien aurait refusé de rejoindre les Gunners, ce qui laisse donc le champ libre à Paris.

Le PSG tente d’obtenir la signature de Zabarny

Depuis plusieurs semaines, le PSG tente de mettre la main sur un défenseur central droitier. Un tel renfort est une priorité pour la direction parisienne, car Marquinhos est le seul spécialiste du poste actuellement et Milan Skriniar se rapproche inexorablement d’un départ. D’après de nombreuses sources, Luis Campos aurait d’ailleurs trouvé la perle rare et elle se trouverait en Angleterre. En effet, le joueur de Bournemouth, Illya Zabarnyi, plairait beaucoup à Luis Enrique, qui se verrait bien l’ajouter à son effectif. L’Ukrainien serait partant pour cette nouvelle aventure, mais la formation de Premier League tente de le vendre le plus cher possible et demande 70M€. Une somme assez importante qui freinerait donc les négociations entre les deux parties, même si le deal a de grandes chances d’aboutir.