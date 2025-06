Officiel : Il annonce sa signature au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain renforce son organigramme en accueillant Mathieu Le Scornet comme directeur technique de l'académie. Ancien adjoint au Stade Rennais et à Strasbourg, l’homme de 42 ans a confirmé sa signature, s’apprêtant à relever ce défi avec fierté et ambition. Sa prise de fonction est prévue pour le 15 juillet.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à accueillir un nouveau membre dans son organigramme avec Mathieu Le Scornet. L’ancien adjoint de Julien Stéphan au Stade Rennais puis à Strasbourg s’apprête à devenir directeur technique de l’académie du PSG, lui qui avait également pris les rênes de l’équipe réserve alsacienne. Interrogé par la Chronique Républicaine, Mathieu Le Scornet confirme sa signature dans la capitale et en dit plus sur les fonctions qu’il occupera.

Mathieu Le Scornet a séduit le PSG après trois entretiens « J’ai passé des entretiens avec le PSG : un premier de présentation, un deuxième sur la connaissance du poste et comment répondre aux différentes missions confiées. Et un troisième de finalisation avec la projection dans le poste, raconte l’homme de 42 ans. Dans l’organigramme général sportif, il y a le président, le directeur sportif côté professionnel, Luís Campos. Et ensuite il y a un directeur sportif de l’académie, Yohan Cabaye. En dessous de lui, il aura deux relais : un administratif et un technique. Ce relais technique ce sera moi. La chance que j’ai, par rapport à mon profil, je vais pouvoir pleinement exprimer mes qualités et mes compétences pour servir le club au niveau de la promotion des jeunes joueurs, de l’expression de l’équipe qu’elle soit U17, U19 ou espoirs. Et ensuite une dimension de coaching avec les différents éducateurs et entraîneurs de ces équipes-là. »