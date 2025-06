Mercato : L'histoire d'amour qui va contrarier l'OM !

L’Olympique de Marseille est à la recherche de renforts pour la saison prochaine, surtout en défense centrale. Le dossier prioritaire en ce moment semble être Evan Ndicka, avec le club phocéen qui négocierait pour trouver rapidement un accord avec l’AS Roma. Mais un autre transfert pourrait tout remettre en question...

Quelle sera la prochaine recrue marseillaise ? Après Angel Gomes et CJ Egan-Riley , l’ OM cherche d’autres renforts à offrir à Roberto De Zerbi . Et un défenseur central pourrait arriver de Serie A , avec une piste qui fait énormément parler depuis quelques jours.

Gros fiasco à l’OM ?

La presse italienne annonce en effet que l’OM pousserait pour avoir Evan Ndicka, défenseur central de l’AS Roma et de la sélection ivoirienne. Son club réclamerait toutefois entre 25 et 30M€, ce qui pour le moment ne facilite pas les choses. Et la situation pourrait devenir encore plus compliqué dans les prochains jours.