Mercato - OM : Le cauchemar de De Zerbi déclenché par Guardiola ?

Devenu l’un des leaders de l’Olympique de Marseille ces deux dernières années, Leonardo Balerdi fait beaucoup parler de lui en ce début de mercato. Il faut dire que le défenseur central argentin serait très apprécié à l’étranger et c’est notamment le cas en Serie A, avec son ancien coach Igor Tudor qui pousserait pour le retrouver à la Juventus.

Comme l’été dernier, Medhi Benatia et Pablo Longoria vont travailler d’arrache-pied pour offrir à Roberto De Zerbi les renforts dont il a besoin. Mais la grande priorité de l’ OM sera surtout de résister et d’arriver à garder tous ses meilleurs éléments. Pour Adrien Rabiot ou encore Mason Greenwood les débats semblent être clos, mais un autre cadre marseillais anime le mercato en ce moment.

Igor Tudor ne lâche pas Balerdi

La tâche pourrait devenir de plus en plus compliquée pour les Marseillais. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la déroute de la Juventus face au Manchester City de Pep Guardiola lors du Mondial des clubs (2-5), aurait provoqué une petite réunion de crise à l’Omni Hotel d’Orlando. Damien Comolli était vraisemblablement présent aux côtés de son bras droit Giorgio Chiellini, de l’administrateur délégué Maurizio Scanavino, mais surtout d’un Igor Tudor qui a réclamé des renforts sur le mercato. Et pour la défense, sa priorité reste Leonardo Balerdi, qu’il a eu sous ses ordres à l’OM par le passé.