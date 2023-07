PSG : Ça tombe à l'eau pour le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Le PSG a menacé, il est prêt à vendre Kylian Mbappé. Et voilà que le club de la capitale est prêt à s'exécuter si le Français ne prolonge pas. Il faudra alors trouver un club capable d'aligner les 200M€ réclamés, mais aussi un club qui plaira au natif de Bondy. Et Mbappé se montrerait très dur à ce propos.

Où jouera Kylian Mbappé pour la saison à venir ? Le numéro 7 du PSG est parti dans l'idée de rester à Paris, mais ne veut pas prolonger afin de partir libre en 2024. Un scénario impossible à envisager pour le club de la capitale, qui s'est alors dit prêt à vendre Mbappé. Selon les informations de SportsZone , il faudrait tabler un transfert à hauteur de 200M€.

Après les insultes, le patron du PSG va s'expliquer avec la mère de Mbappé https://t.co/R7f7cpv6I5 pic.twitter.com/x1gnLgMTZG — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Une offre d'Arsenal et Liverpool

Quand on évoque un transfert de Kylian Mbappé, les regards se tournent forcément vers le Real Madrid. Mais au PSG, on écoutera toutes les offres qui arriveront pour le Français. Certaines pourraient alors provenir d'Angleterre. Le média confie que Liverpool et Arsenal s'intéresseraient à la situation de Mbappé.

Mbappé dit non

Mais Kylian Mbappé a-t-il lui envie de rejoindre Liverpool ou Arsenal ? Pas sûr... En effet, le joueur du PSG n'aurait aucune intention de signer avec les Gunners ou les Reds, restant dans l'idée, lui, de jouer la saison qui arrive à Paris et partir libre à l'été 2024.