PSG : «Ça n’a pas de sens», le transfert incompréhensible !

Cet été, le PSG a pris une grande décision au poste de gardien de but. Pourtant héroïque la saison dernière en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie et il a finalement rejoint Manchester City. David de Gea ne comprend pas pourquoi Luis Enrique a décidé de se séparer de l’Italien pour miser sur Lucas Chevalier.

Le 31 mai dernier, le PSG remportait la Ligue des champions de son histoire (victoire 5-0 contre l’Inter Milan). Ce soir-là, les héros parisiens se nommaient Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia ou bien encore Senny Mayulu. Peu mis en danger contre les Italiens, Gianluigi Donnarumma avait lui brillé lors des tours précédents, sauvant à plusieurs reprises son équipe de l’élimination.

Donnarumma a rejoint Manchester City Malgré ces performances magistrales en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a malheureusement quitté le PSG. L’international italien n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique, qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier, arrivé en provenance de Lille contre un chèque de 55M€ bonus compris. L’ancien joueur de l’AC Milan a décidé de rejoindre Manchester City, qui a déboursé environ 35M€ pour se l’offrir.