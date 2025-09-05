OM - Mercato : Une aide inattendue dans les dernières heures du mercato ?

Alexandre Higounet

Dans la toute dernière ligne droite du mercato estival, l’Olympique de Marseille a bouclé deux renforts importants en défense centrale, avec Nayef Aguerd (West Ham) et surtout avec le champion du monde Benjamin Pavard (Inter Milan). Et pour ce dernier, un argument plutôt inattendu a pu jouer en faveur du club phocéen. Explication.

En quête de plusieurs renforts en défense centrale lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille sera au final allé beaucoup plus loin que ce que l’on imaginait. Alors qu’il avait déjà recruté le solide argentin du RC Lens, Facundo Medina, une valeur confirmée de L1, et l’espoir anglais CJ Egan-Riley, le club phocéen a fait signer deux nouveaux grands défenseurs centraux dans les dernières heures du mercato, avec Nayef Aguerd (29 ans) acheté à West Ham, et surtout Benjamin Pavard, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan quelques minutes avant la deadline.

Pavard a dû être convaincu en quelques heures Si l’Olympique de Marseille est parvenu à boucler le dossier Pavard, assurément un gros coup de mercato, c’est avant tout parce qu’il est parvenu à convaincre le joueur. Certes, Pavard avait été mis sur le marché par l’Inter Milan, où il n’était plus assuré d’un statut de titulaire. Mais encore fallait-il trouver les arguments pour le convaincre, et l’appel matinal du directeur sportif de l’OM Mehdi Benatia lundi a visiblement pesé en ce sens. Financièrement, la direction olympienne a également trouvé un montage rendant l’opération possible, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, dans lequel l’Inter Milan prend une part du salaire du joueur à sa charge.