PSG - Barcola : Le transfert de rêve à 175M€ !

Déjà occupé par le feuilleton Gianluigi Donnarumma, le PSG doit également gérer les rumeurs autour de l’avenir de Bradley Barcola. L’ancien de l’OL attiserait les convoitises sur le mercato. Liverpool en pincerait notamment pour l’ailier de 22 ans, mais travaillerait toutefois sur un autre gros transfert dans le même temps.

La fin du mercato risque d’être animée pour le PSG. Le club de la capitale doit gérer le feuilleton Gianluigi Donnarumma. Et comme si cela n’était pas suffisant, les Rouge-et-Bleu doivent également s’occuper du cas Bradley Barcola. L’international français ferait l’objet de nombreuses convoitises sur le mercato.

Liverpool priorise Isak à Barcola L’ailier de 22 ans serait notamment sur les tablettes de Liverpool. Mais pour le moment, les Reds se concentreraient sur le dossier d’Alexander Isak. Comme le rapporte TeamTALK, le buteur suédois rêverait de rejoindre le club de la Mersey. Newcastle réclamerait toutefois 175M€ pour son attaquant de 25 ans. Si Liverpool parvient à boucler ce transfert, le dossier Bradley Barcola devrait tomber dans l’oubli.