PSG - Barcola : Le transfert choc à 70M€ !

Pierrick Levallet

Si Bradley Barcola est un joueur important au PSG, l’international français n’est toutefois pas un titulaire indiscutable dans le onze de Luis Enrique. L’ailier de 22 ans a terminé la saison passée en tant que remplaçant malgré ses excellentes statistiques. Il faut dire que l’ancien de l’OL a été victime d’un transfert des Rouge-et-Bleu.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’effectif du PSG regorge de qualité. Luis Enrique peut compter sur ses onze titulaires mais aussi sur quelques-uns de ses remplaçants, qui apportent une certaine concurrence saine. C’est d’ailleurs très certainement ce qui a permis aux Rouge-et-Bleu de remporter leur première Ligue des champions de leur histoire.

Barcola victime du transfert de Kvaratskhelia au PSG ? Bradley Barcola figure notamment dans ce groupe de qualité du PSG. L’international français est un joueur important de Luis Enrique, même s’il n’est pas un titulaire indiscutable. Il faut dire que le transfert de Khvicha Kvaratskhelia lui a fait de l’ombre comme le rapporte AS. Malgré l’excellent début de saison de Bradley Barcola, le PSG n’a pas hésité à lâcher 70M€ sur le Géorgien. Une décision qui a pu en étonner plus d’un, surtout au vu de la saison de l’ailier de 22 ans (21 buts et 21 passes décisives en 64 matchs).