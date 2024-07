PSG - Barcelone : L’annonce qui va chambouler le mercato ?

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone et le PSG semblent s’être jetés sur les traces d’une révélation de l’Euro. A l’instar de Lamine Yamal (17 ans), Nico Williams a fait chavirer les cœurs des supporters espagnols. Buteur en finale face à l’Angleterre, l’ailier de l’Athletic Bilbao est toutefois heureux au Pays Basque à en croire les propos de son entraîneur Ernesto Valverde.

Nico Williams a été l’un des deux dynamiteurs de la Roja pendant l’Euro. Sortie victorieuse du dernier championnat d’Europe le 14 juillet dernier en finale à Berlin contre l’Angleterre (2-1), la sélection espagnole a pu s’appuyer sur l’insouciance de ses ailiers et dont celle de Nico Williams. Le style de jeu de l’attaquant de 22 ans de l’Athletic Bilbao, sous contrat jusqu’en 2027, ne laisserait pas insensible le PSG ainsi que le FC Barcelone pour ne citer qu’eux.

Bras de fer entre le PSG et le Barça pour Nico Williams

A Barcelone, on miserait tout sur Nico Williams et refuserait de faire de grosses opérations en parallèle afin de mettre toutes les chances du côté du comité directeur du Barça pour l’international espagnol selon la presse étrangère. Au PSG, on surveillerait l’évolution de la situation de Williams qui dispose d’une clause libératoire dont le montant semble varier d’après les différentes sources, mais qui s’élèverait à 58M€ au moins.

«Nico a un contrat, il est avec nous, nous sommes contents de lui»

Coach de l’Athletic Bilbao, Ernesto Valderde s’est présenté en conférence de presse ce jeudi pour le premier point presse de la saison 2024/2025 pour les Basques. Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, l’ex-entraîneur du FC Barcelone a indirectement envoyé un message à son ancien club et au PSG. « Nous comptons sur lui pour revenir à l'entraînement (le 12 août), il est heureux avec nous et nous sommes heureux avec lui. On peut avoir une grande année. C'est une année où nous avons beaucoup de défis à relever. Je suis sûr qu'il aime ce qui l'attend, je le vois bien et heureux. (…) Je sais que cela doit être très important, mais je ne peux pas continuer à répéter la même chose. Nous sommes convaincus… Nico a un contrat, il est avec nous, nous sommes contents de lui et nous attendons qu'il commence à s'entraîner le jour prévu ».