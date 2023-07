PSG : Avant son transfert, Messi a révélé un secret à Neymar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très proche de Lionel Messi, Neymar est revenu sur le départ de La Pulga qui s'est engagé à l'Inter Miami ces derniers jours. Un choix vivement commenté et surtout un secret bien gardé. Mais le numéro 10 du PSG assure qu'il était au courant et que son ami a fait le bon choix.

En fin de contrat, Lionel Messi a décidé de quitter le PSG. Une fois que l'annonce de son départ a été rendue publique, les informations sur son futur club se sont multipliées. Deux options ont rapidement émergé à savoir celle d'un retour au FC Barcelone ou d'une arrivée en Arabie Saoudite où Al-Hilal lui offrait un pont d'or pour faire renaître la rivalité avec Cristiano Ronaldo, qui évolue lui à Al-Nassr. Cependant, Lionel Messi a finalement pris tout le monde de court en s'engageant avec l'Inter Miami. Et visiblement, Neymar était dans la confidence.

«J'étais déjà au courant»

« J'étais déjà au courant [de son départ pour les États-Unis]. Je me posais aussi des questions, c'est pourquoi j'ai demandé. C'est au cours des dernières semaines que j'ai eu des doutes, et finalement, il est arrivé et m'a dit où il allait. Messi a déjà tout gagné, sa famille a été très affectée ces deux dernières années au PSG », confie-t-il dans une interview accordée sur la chaîne Twitch de Casimiro Miguel, avant de valider le choix de Lionel Messi.

«Sa famille se sentira très bien là-bas, son choix était bon»