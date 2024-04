Mercato - PSG : Annonce inquiétante pour le successeur de Mbappé

Thibault Morlain

Kylian Mbappé annoncé partant cet été, le PSG lui cherche désormais un successeur. Et si le club de la capitale l'avait déjà entre ses mains ? Nombreux sont ceux à vouloir voir Xavi Simons prendre le relais de l'international français. Le Néerlandais est aujourd'hui prêté au RB Leipzig, mais voilà que son avenir est loin d'être très clair. D'ailleurs, de l'autre côté du Rhin, on a bon espoir de voir rester Xavi Simons la saison prochaine.

Après avoir racheté Xavi Simons au PSV Eindhoven l'été dernier, le PSG l'a immédiatement envoyé en prêt au RB Leipzig. Et en Allemagne, tout se passe très bien pour le milieu offensif néerlandais qui rayonne. De bon augure donc pour Paris, qui s'attend donc à le voir revenir durant l'intersaison et qui pourrait notamment en faire le successeur de Kylian Mbappé. Le fait est que Xavi Simons ne serait pas assuré à 100% d'être au PSG la saison prochaine. A Leipzig, on a répété à plusieurs reprises sa volonté de le conserver au-delà de son prêt et comme le10sport.com vous l'avait révélé, c'est Xavi Simons qui aura le dernier mot concernant sa future destination. Le PSG ou Leipzig ?

« Le garder ici pendant encore un ou deux ans »

Dans des propos accordés à Sky Sport, Marco Rose, entraîneur du RB Leipzig, s'est prononcé sur l'avenir de Xavi Simons. Et encore une fois, il a fait part de sa volonté de conserver le joueur du PSG la saison prochaine : « Xavi Simons peut-il rester au-delà de cet été ? Il serait un joueur très important pour moi l'année prochaine. Nous n'avons pas un contrôler total là-dessus. L'important est de nous qualifier poue la Ligue des Champions. Ensuite nous voulons orienter les discussions pour le garder ici pendant encore un ou deux ans. Ce serait bien pour Xavi. Il est important que nous ne nous considérions pas seulement comme une escale, mais que nous nous fixions également des objectifs ambitieux. Cela doit valoir la peine de déménager à Leipzig et de rester plus longtemps ».

« Il donne l'impression qu'il se sent à l'aise ici »