​PSG : «All-in» sur le nouveau Ibrahimovic ?

Alors qu'il brille du côté de Newcastle cette saison, Alexander Isak a alarmé Daniel Riolo. En effet, le journaliste français voudrait voir le PSG casser sa tirelire pour recruter le buteur suédois de 25 ans. Reste à savoir si le club de la capitale est prêt à suivre son conseil.

Tombé sous le charme de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a fait le nécessaire pour boucler sa signature. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 70M€, hors bonus, pour arracher l'attaquant géorgien au Napoli lors du dernier mercato hivernal.

Isak est le nouveau Ibrahimovic

Pour renforcer davantage son attaque, le PSG ferait mieux de s'attacher les services d'Alexander Isak. Du moins, c'est l'avis de Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.

Riolo envoie Isak au PSG

« A la place du PSG, tu ne fais pas all-in sur Alexander Isak ? Le PSG pourrait très bien faire all-in. Est-ce qu'on peut échanger Ramos et Kolo Muani contre Isak ? On peut faire un package comme ça ? Tu mets Asensio aussi dans le package. Et allez, je te le mets Kang-In Lee aussi », a déclaré Daniel Riolo. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec Newcastle, Alexander Isak marche sur l'eau cette saison. En effet, le buteur suédois - que l'on surnomme le nouveau Ibrahimovic - a inscrit 17 buts et délivré 5 passes décisives en Premier League. Reste à savoir si le PSG s'attaquera à lui cet été.