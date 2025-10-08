PSG - Adrien Rabiot : L'annonce qui va faire parler à l'OM !

Axel Cornic

Passé par le Paris Saint-Germain et la Juventus, Adrien Rabiot a également porté les couleurs de l’Olympique de Marseille. Mais ce n’est plus le cas, puisqu’après ce qui restera le clash de l’été marseillais, le milieu de terrain a quitté le club pour signer à l’AC Milan.

En septembre 2024, sa signature avait surpris tout le monde. Il faut dire qu’Adrien Rabiot était annoncé dans les plus grands club du monde, mais il a préféré un OM qui ne disputait même pas la Ligue des Champions. Un pari réussi, puisqu’il est rapidement devenu l’un des plus fidèles soldats de Roberto De Zerbi.

Rabiot quitte l’OM pour Milan Il aurait dû l’être cette saison également, mais l’OM a finalement décidé de le placer sur la liste des transferts après une bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, en marge de la première journée de Ligue 1. Cela a déclenché l’un des plus gros feuilletons de la fin du mercato estival, avec Rabiot qui a finalement retrouvé son ancien coach Massimiliano Allegri, à l’AC Milan.