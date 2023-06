PSG : A peine arrivé à Paris, il enrage pour Messi

Thomas Bourseau

Lionel Messi ne va sûrement pas garder de bons souvenirs de son passage au PSG. De son propre aveu, l’Argentin a révélé avoir été malheureux à Paris pendant deux ans. Au moment d’annoncer son arrivée, Manuel Ugarte a regretté de simplement croiser Lionel Messi.

Entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, l’histoire s’est terminée en eau de boudin. En effet, alors qu’il était arrivé comme une rockstar à Paris en août 2021, le septuple Ballon d’or en a juste raflé un nouveau et a soulevé une Coupe du monde pendant son passage au PSG. Pour ce qui est des objectifs européens du club de la capitale ? Messi n’a pas suffisamment apporté pour les remplir.

Malheureux à Paris, Messi a vidé son sac

Et alors que son attitude et son investissement ont été pointés du doigt et notamment par des observateurs comme Jérôme Rothen ou Daniel Riolo, Lionel Messi a révélé ne pas avoir été heureux pendant ses deux années au PSG. « Ce sont deux années pendant lesquelles je n’étais pas heureux, je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille, j'ai manqué beaucoup de choses dans la vie de mes enfants à l'école. J'espérais terminer la saison d'une autre manière, mais ces deux années ont été difficiles pour moi en général, mais elles sont maintenant derrière moi » . Voici le message qu’il faisait passer à Mundo Deportivo la semaine dernière au moment d’annoncer sa signature à l’Inter Miami.

«Cela aurait été incroyable de jouer avec lui»