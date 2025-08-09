PSG - 50M€ : La presse espagnole annonce le transfert «parfait» !

Pierrick Levallet

Le PSG a eu le nez fin sur le mercato ces dernières années. Le club de la capitale a radicalement changé sa méthode de recrutement lorsque Luis Enrique a débarqué. Après l’arrivée de QSI en 2011, les Rouge-et-Bleu ont misé sur les stars. Mais cette stratégie n’a pas apporté de grands succès à la formation parisienne sur la scène européenne. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont donc misé sur les jeunes talents, sur demande du technicien espagnol.

Barcola, le transfert «parfait» du PSG ? Et ce plan a porté ses fruits ces dernières années. Comme le rapporte AS, Bradley Barcola a d’ailleurs été le « parfait » exemple de la réussite de la stratégie du PSG. Les dirigeants parisiens ont déboursé 50M€ pour convaincre l’OL de céder son ailier français. Et ce dernier est rapidement devenu l’un des piliers de l’équipe de Luis Enrique.