PSG - 50M€ : La presse espagnole annonce le transfert «parfait» !

Le PSG a eu le nez fin sur le mercato ces dernières années. Le club de la capitale a radicalement changé sa méthode de recrutement lorsque Luis Enrique a débarqué. Après l’arrivée de QSI en 2011, les Rouge-et-Bleu ont misé sur les stars. Mais cette stratégie n’a pas apporté de grands succès à la formation parisienne sur la scène européenne. Les pensionnaires de la Ligue 1 ont donc misé sur les jeunes talents, sur demande du technicien espagnol.
Barcola, le transfert «parfait» du PSG ?
Et ce plan a porté ses fruits ces dernières années. Comme le rapporte AS, Bradley Barcola a d’ailleurs été le « parfait » exemple de la réussite de la stratégie du PSG. Les dirigeants parisiens ont déboursé 50M€ pour convaincre l’OL de céder son ailier français. Et ce dernier est rapidement devenu l’un des piliers de l’équipe de Luis Enrique.
Le PSG récidive avec Lucas Chevalier
Un an plus tard, le PSG a récidivé avec le transfert de Désiré Doué, qui a également impressionné la saison passée. Cet été, les champions d’Europe ont misé sur Lucas Chevalier. La direction parisienne a lâché 55M€ pour recruter le gardien du LOSC, qui devrait être le numéro 1 dans les buts du PSG lors de la saison à venir malgré la présence de Gianluigi Donnarumma, qui n'a toujours pas prolonger alors que son contrat expire en juin 2026. À voir si Lucas Chevalier parviendra à s’imposer, comme ses compatriotes avant lui. À suivre...