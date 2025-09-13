Problème d'argent : Il va quitter l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ailier de la réserve de l'OM, François-Régis Mughe ne devrait pas rester bien longtemps. Le joueur de 21 ans n'a disputé que 9 petits matches avec l'effectif professionnel, marquant même un but. Mais l'OM ne compte pas vraiment sur lui et on parle déjà d'une résiliation de contrat le concernant.

Auteur de débuts prometteurs à l'OM malgré sa jeunesse, François-Régis Mughe a connu des moments difficiles ces derniers mois. Le Camerounais a été prêté à Dunkerque et à Athènes ensuite mais sa progression a été freinée par les blessures. Son départ ne serait plus qu'une question de temps.

L'OM prépare un nouveau départ Comme le révèle Africafoot, l'OM envisagerait de résilier le contrat de François-Régis Mughe. Le joueur de 21 ans est toujours avec la réserve et ne va pas rejoindre le groupe professionnel à nouveau. Il n'a pas encore trouvé de club pour tenter de se relancer.