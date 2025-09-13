Problème d'argent : Il va quitter l'OM !

Ailier de la réserve de l'OM, François-Régis Mughe ne devrait pas rester bien longtemps. Le joueur de 21 ans n'a disputé que 9 petits matches avec l'effectif professionnel, marquant même un but. Mais l'OM ne compte pas vraiment sur lui et on parle déjà d'une résiliation de contrat le concernant.
Auteur de débuts prometteurs à l'OM malgré sa jeunesse, François-Régis Mughe a connu des moments difficiles ces derniers mois. Le Camerounais a été prêté à Dunkerque et à Athènes ensuite mais sa progression a été freinée par les blessures. Son départ ne serait plus qu'une question de temps.
L'OM prépare un nouveau départ
Comme le révèle Africafoot, l'OM envisagerait de résilier le contrat de François-Régis Mughe. Le joueur de 21 ans est toujours avec la réserve et ne va pas rejoindre le groupe professionnel à nouveau. Il n'a pas encore trouvé de club pour tenter de se relancer.
Mughe pose problème avec son salaire
Le média poursuit en ajoutant que le salaire de François-Régis Mughe pose problème. En effet, la somme serait d'environ 500 000 euros annuels, un montant assez élevé pour un joueur qui n'évolue pas dans le groupe professionnel. Son départ ne fait pas de doute actuellement mais l'OM devra lui trouver une porte de sortie. Sa valeur est estimée à 400 000 euros à l'heure actuelle.