Mercato : Le plan de l'OL pour cet hiver...

Pierrick Levallet

L’OL a vécu un mercato particulier cet été. Contraint de vendre certains joueurs pour redresser sa situation économique, le club rhodanien a également recruté pour se construire un effectif capable d’aller décrocher une place en coupe d’Europe pour la saison prochaine. La direction olympienne aurait d’ailleurs déjà un plan pour le mois de janvier.

Le mercato a été assez spécial du côté de l’OL cet été. Le club rhodanien a évité de justesse la catastrophe d’une rétrogradation en Ligue 2. Les Olympiens ont néanmoins été contraint de vendre quelques joueurs, dont Rayan Cherki (Manchester City) et Georges Mikautadze (Villarreal) pour redresser sa situation économique.

«Il nous manque un neuf» Mais dans le même temps, l’OL a parié sur quelques noms cet été, l’objectif étant d’essayer de décrocher une place en coupe d’Europe pour la saison prochaine. Tyler Morton, Martin Satriano, Rachid Ghezzal ou encore Ruben Kluivert ont ainsi rejoint les rangs lyonnais. La direction aurait d’ailleurs un plan tout tracé pour le mercato hivernal afin de renforcer l'équipe de Paulo Fonseca.