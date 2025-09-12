Mercato : Le plan de l'OL pour cet hiver...

L’OL a vécu un mercato particulier cet été. Contraint de vendre certains joueurs pour redresser sa situation économique, le club rhodanien a également recruté pour se construire un effectif capable d’aller décrocher une place en coupe d’Europe pour la saison prochaine. La direction olympienne aurait d’ailleurs déjà un plan pour le mois de janvier.
Le mercato a été assez spécial du côté de l’OL cet été. Le club rhodanien a évité de justesse la catastrophe d’une rétrogradation en Ligue 2. Les Olympiens ont néanmoins été contraint de vendre quelques joueurs, dont Rayan Cherki (Manchester City) et Georges Mikautadze (Villarreal) pour redresser sa situation économique.
«Il nous manque un neuf»
Mais dans le même temps, l’OL a parié sur quelques noms cet été, l’objectif étant d’essayer de décrocher une place en coupe d’Europe pour la saison prochaine. Tyler Morton, Martin Satriano, Rachid Ghezzal ou encore Ruben Kluivert ont ainsi rejoint les rangs lyonnais. La direction aurait d’ailleurs un plan tout tracé pour le mercato hivernal afin de renforcer l'équipe de Paulo Fonseca.
«On veut se laisser un peu de budget pour janvier»
« Il nous manque un neuf. Matthieu Louis Jean et Benjamin Charier travaillent sur toutes les possibilités, mais comme Mathieu l'a expliqué la semaine dernière il faut avoir la conviction que ce sera le bon choix. La dernière journée du mercato, on a parlé avec Fonseca d'un joueur possible et il n'était pas convaincu. On s'est dit qu'on avait un état d'esprit extraordinaire et qu'on ne voulait pas détruire ça. On veut se laisser un peu de budget pour janvier pour avoir la possibilité de réagir, si y a quelque chose où on a une conviction oui, sinon non » a confié Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, au micro de l’After Foot sur les antennes de RMC. Un nouvel attaquant pourrait bien débarquer chez les Lyonnais cet hiver. À suivre...