Il est très attendu au PSG, une offre est tombée

Pierrick Levallet

Dans le viseur du PSG depuis l'été dernier, Milan Skriniar voit également l'Inter faire tout son possible pour le prolonger. Les Nerazzurri auraient déjà fait leur offre pour convaincre le Slovaque. Mais ce dernier n'a pas encore donné sa réponse pour le moment. Cette dernière serait d'ailleurs attendue avec impatience au sein du club milanais.

L’été dernier, le PSG voulait impérativement compter un défenseur central de plus dans son effectif. Luis Campos avait alors fait de Milan Skriniar, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’Inter, sa grande priorité du mercato. Mais les Nerazzurri se sont montrés intransigeants dans les négociations et le Slovaque est finalement resté. Cependant, comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité, Luis Campos n’a pas l’intention de lâcher le dossier. Et du côté de l’Inter, on fait tout pour convaincre Milan Skriniar de prolonger.

L’Inter a déjà dégainé pour Skriniar

À en croire les informations de Sky Sport Italia , l’Inter aurait déjà fait son offre à Milan Skriniar pour sa prolongation. Les Nerazzurri lui proposeraient un salaire de 6M€ par saison, auxquels quelques bonus peuvent s’ajouter. Le club milanais ne serait pas en mesure d’offrir plus et ne devrait donc pas revoir sa proposition à la hausse.

Sa réponse est attendue avec impatience