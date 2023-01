Le PSG est bloqué, terrible nouvelle pour son mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de dégraisser son effectif lors du dernier mercato estival, le PSG a misé sur les prêts pour se séparer de ses nombreux indésirables à l’instar de Georginio Wijnaldum, Julian Draxler ou encore Leandro Paredes. Une stratégie qui bloque aujourd’hui les plans de Luis Campos, alors que Pablo Sarabia suscite des convoitises à l’étranger.

Cela pourrait encore bouger au PSG dans ce mercato hivernal, mais dans le sens des sorties. Comme l’a déjà expliqué Christophe Galtier, l’écurie parisienne n’accueillera pas de renforts si aucun départ n’est bouclé avant la fin du mois. Parmi les joueurs susceptibles de plier bagage, on retrouve notamment Pablo Sarabia, en manque de temps de jeu dans la capitale, mais Luis Campos pourrait avoir du mal à se défaire de l’Espagnol.

Le PSG ne peut pas dégraisser comme il le souhaite

Si le PSG comptait se séparer de Pablo Sarabia sous la forme d’un prêt, c’est raté ! Comme l’explique L’Équipe , le club de la capitale a déjà prêté huit joueurs de plus de 21 ans à l’étranger cette saison, soit la limite fixée par la FIFA.

Les 8 joueurs prêtés par le PSG

Mauro Icardi a notamment filé du côté de Galatasaray lors du dernier mercato estival, tandis que Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum ont filé en Serie A, à la Juventus pour l’Argentin et la Roma pour le Néerlandais. De leur côté, Julian Draxler s’est engagé en faveur de Benfica, Layvin Kurzawa à Fulham, Abdou Diallo à Leipzig, Ander Herrera à Bilbao et Colin Dagba à Strasbourg.