Pour remplacer Messi, le PSG veut un «monstre»

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Lionel Messi semble plus que jamais sur le départ du PSG. L’Argentin est attendu au FC Barcelone qui rêve de le faire revenir et le club de la capitale de son côté se prépare à perdre le septuple Ballon d’Or. Et pour le remplacer, les dirigeants parisiens auraient l’intention de recruter un joueur d’envergure internationale.

Près de deux ans après avoir quitté le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait faire son grand retour cet été. En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, l’avenir de l’Argentin est incertain. Si le Barça ne cache plus son envie de le faire revenir, la Pulga a d’autres options, comme rejoindre la MLS ou bien l’Arabie Saoudite.

Galtier va tomber de haut, le PSG et Mourinho préparent un gros coup https://t.co/PM4q334n89 pic.twitter.com/CFth9AnTmr — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

Pour l’après Messi, le PSG veut frapper fort

Selon Le Parisien , le départ de Lionel Messi est presque inévitable désormais. Le PSG se prépare à voir le septuple Ballon d’Or quitter le club une fois libéré de son contrat, mais pourrait frapper fort sur le mercato en compensation. D’après le quotidien régional, le club de la capitale souhaite recruter un « monstre » cet été.

Kane priorité du PSG cet été ?