Pour régaler Mbappé, le PSG veut se servir en équipe de France

Hugo Chirossel

L’été prochain, le secteur offensif du PSG risque de connaître des changements. Le club de la capitale souhaiterait recruter un attaquant afin d’accompagner Kylian Mbappé devant. Selon nos informations, Rafael Leao est un profil apprécié par les dirigeants parisiens. Mais ces derniers auraient également coché le nom de deux joueurs de l’équipe de France.

Avec huit points d’avance sur l’OM en tête de la Ligue 1, le PSG est presque assuré de remporter son 11e titre de champion de France. Éliminé en Ligue des champions et en Coupe de France, le club de la capitale peut d’ores et déjà préparer la saison prochaine et le mercato estival. Et comme indiqué par Le 10 Sport , l’attaque va être le secteur prioritaire du PSG lors de la prochaine période de transfert.

Le PSG veut recruter un attaquant

Selon nos informations, Rafael Leao pourrait venir renforcer l’attaque du PSG cet été. Le profil de l’international portugais plaît beaucoup à Luis Campos, lui qui l’avait fait venir au LOSC en 2018, avant qu’il n’explose à l’AC Milan, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Mais le conseiller sportif du club de la capitale souhaiterait également recruter des jeunes joueurs français à fort potentiel, comme l’indiquait dernièrement Le Parisien . En ce sens, d’après le quotidien régional, deux attaquants de l’équipe de France, présents avec les Bleus lors de la dernière Coupe du monde, figureraient sur la liste du PSG.

Kolo Muani et M.Thuram sur la liste du PSG