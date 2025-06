Pogba - OM : L’inquiétude pour son transfert

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Paul Pogba finissait par s’engager dans un club français autre que l’OM ? Bien que l’international français ait été annoncé à Marseille, il semble que l’AS Monaco tiendrait particulièrement la cote. Cependant, que ce soit l’ASM ou une autre équipe, recruter Pogba relèverait du coup de poker d’après Emmanuel Petit.

Invité à s’exprimer sur le feuilleton Paul Pogba par talkSPORTBET, Emmanuel Petit connaît bien le championnat anglais pour y avoir évolué six saisons à Londres du côté d ’Arsenal et de Chelsea . A ses yeux, Paul Pogba ne devrait certainement pas se pencher sur Manchester United , son ancien club pour une question d’environnement nocif. « Ce ne serait pas un bon environnement pour lui. Il revient de l’enfer. Il a besoin d’un cadre stable pour se reconstruire. Manchester United, dans sa situation actuelle, n’est pas ce qu’il lui faut ».

«C’est un pari risqué»

Emmanuel Petit a passé près d’une décennie à l’AS Monaco avant de s’envoler pour la Premier League et Arsenal. Un connecteur logique donc, hypothétiquement, avec Paul Pogba qui semble être bien parti pour s’engager avec le club de la Principauté selon les dernières tendances. Cependant son inactivité de près de deux ans à cause d’une suspension pour dopage refroidit bien des équipes selon Petit. « Il a raté beaucoup de matchs, les clubs se demandent s’il peut encore performer au plus haut niveau. C’est un pari risqué ».