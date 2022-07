Foot - Mercato

Ces stars qui ont réglé leur avenir sur le mercato

Publié le 21 juillet à 13h00 par Arthur Montagne

Alors que le mercato bat son plein, plusieurs stars ont déjà réglé leur avenir. Le marché est effectivement très animé et de grands noms ont bougé à l'image de Paul Pogba, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Sadio Mané ou encore Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé prolonge PSG

L'été des stars du football avait commencé très fort avec la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Annoncé sur le départ pendant plusieurs semaines, l'attaquant français était la priorité du Real Madrid qui se voyait déjà l'attirer libre cet été. C'était sans compter sur le pouvoir de persuasion des dirigeants qataris qui finiront par convaincre Kylian Mbappé de signer un nouveau contrat au PSG. L'ancien Monégasque est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2025.

𝐍𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐬’𝐞́𝐜𝐫𝐢𝐭 𝐢𝐜𝐢𝐈𝐜𝐢 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬🔴🔵 #KylianCestParis pic.twitter.com/LtCVEKeqis — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 21, 2022

Sadio Mané signe au Bayer Munich

Un mois plus tard, le transfert d'une autre star a fait parler sur le mercato. En effet, le Bayern Munich a frappé très fort en lâchant 30M€ pour racheter la dernière année de contrat de Sadio Mané à Liverpool. « Le FC Bayern a recruté Sadio Mané du Liverpool FC. L'attaquant de 30 ans a signé un contrat avec les champions d'Allemagne du record jusqu'au 30 juin 2025 », expliquait le communiqué du club bavarois. Le départ de Sadio Mané marque un tournant pour les Reds qui voient leur trio offensif être séparé. Mais Liverpool a tout de même convaincu Mohamed Salah de prolonger.

👋 Servus, Sadio #Mané! 🔴⚪🔗 https://t.co/8Nf1NwB26l#ServusMané #MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) June 22, 2022

Paul Pogba revient à la Juventus

Comme plusieurs grands noms du football européen, Paul Pogba voyait son contrat s'achever le 30 juin. Et après plusieurs saisons à Manchester United, l'international français a décidé de faire son grand retour à la Juventus, six ans après son départ. « Je veux gagner un trophée, brandir un trophée entre mes mains, c’est mon objectif. J’ai plus d’expérience, je connais mieux mon corps, je ne suis plus un jeune joueur, je vais jouer dans une autre équipe. Je vais pouvoir aider les jeunes aussi dans l’équipe », expliquait-il pour justifier son choix.

Ousmane Dembélé reste au Barça

Comme ses compatriotes Kylian Mbappé et Paul Pogba, Ousmane Dembélé était également en fin de contrat avec le FC Barcelone et un départ étaient clairement envisagé, notamment vers le PSG, mais le départ de Leonardo a tout changé. L'ancien Rennais s'est ainsi retrouvé sans solution sur le mercato a décidé de prolonger au Barça. Ousmane Dembélé est désormais lié au club blaugrana jusqu'en juin 2024.

2̵0̵2̵2̵ 2024¡𝐀𝐇𝐎𝐑𝐀, 𝐒𝐈́! pic.twitter.com/7S1PBEYvGU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 14, 2022

Lewandowski à Barcelone, le gros transfert de l'été