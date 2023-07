Payet : Son calvaire a pris fin, il annonce la couleur à l’OM !

Thomas Bourseau

Si jamais Pablo Longoria espérait vendre Dimitri Payet cet été, le principal intéressé a refroidi les ardeurs du président de l’OM dès le départ d’Igor Tudor. Payet entendrait bien honorer l’ultime année de son contrat et devrait être fixé sur son rôle sous les ordres de Marcelino au terme du stage de préparation.

Dimitri Payet va sans doute vivre son ultime saison à l’OM. En effet, la prolongation signée par le Français en 2020 ne le lie au club phocéen que jusqu’en juin 2024. Et au vu de la tendance de cette année, le renouvellement de son contrat ne serait pas vraiment d’actualité. Et il semblerait que Payet le sache, au point où L’Équipe explique ce dimanche soir que le milieu offensif de l’OM se préparerait mentalement à sa « Last Dance ».

Pas de départ pour Payet, Longoria a été prévenu

En effet, Payet préparerait sa tournée d’adieux à l’OM, que ce soit ses dernières apparitions au Vélodrome, sa dernière Ligue des champions et ses derniers moments au centre Robert-Louis Dreyfus. Car en effet, alors qu’il est question d’un éventuel départ de Dimitri Payet, le milieu offensif refuserait catégoriquement de plier bagage cet été. Et cette décision, Payet l’aurait signifié à Pablo Longoria, président de l’OM, juste après l’annonce officielle du départ d’Igor Tudor début juin. Longoria devra donc faire avec Payet cette saison, ainsi que le nouvel entraîneur Marcelino.

Marcelino va l’observer en Allemagne, Payet abat son ultime carte