Payet : L’OM se fait fracasser en direct !

Dimitri Payet ne portera pas le maillot de l'OM la saison prochaine. Le joueur a été poussé vers la sortie par son club, à un an de la fin de son contrat et d'une probable retraite. Pablo Longoria avait décidé de convoquer une conférence de presse pour lui rendre hommage. Mais pour Walid Acherchour, ce n'est pas suffisant.

Pablo Longoria a tranché dans le vif. Avant d'entamer la préparation en Allemagne, le président de l'OM annonçait le départ de Dimitri Payet, 36 ans. « Ce n'est pas un moment facile. On a décidé de ne pas continuer l'aventure avec Dimitri Payet. Ça a été beaucoup de semaines de discussions (… ) Dimitri, tu es une part très importante de ce club, tu as inspiré de nombreux supporters. C'est une décision difficile à prendre comme club, mais on la prend en se disant que c'est ce qu'il y a de mieux pour le club » avait lâché Longoria lors d'une conférence de presse émouvante.

Payet a fait ses adieux à l'OM

Présent face aux journalistes, Payet n'avait pu retenir ses larmes. « J'aimerais continuer à jouer au foot. Je sors d'une saison très difficile avec peu de temps de jeu… Ça va être dur… J'ai envie de jouer, de retrouver du plaisir sur le terrain, tout simplement » avait déclaré l'ancien international français le 21 juillet dernier.

« C’est cynique »