«Pas heureux» : Un joueur décide de s’en aller, le départ tant attendu par le PSG

Poussé vers la sortie par le PSG, Gianluigi Donnarumma a pris la direction de Manchester City dans les derniers instants du mercato estival. Pour boucler ce départ, le club de la capitale a dû attendre qu’Ederson, portier des Skyblues, s’en aille. Désormais à Fenerbahçe, le portier est revenu sur ce changement de club.
Cet été, le Paris SG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma, à un an de la fin de son contrat. L’Italien, poussé vers la sortie malgré son début d’année exceptionnel en Ligue des champions, a été prié de se trouver une porte de sortie, voyant débarquer Lucas Chevalier pour le remplacer. Pendant de longues semaines, son transfert à Manchester City a été évoqué, un dossier dans lequel Ederson jouait un rôle décisif.
Le rôle d’Ederson dans le transfert de Donnarumma
Pour recruter Gianluigi Donnarumma, et ainsi boucler un transfert attendu par le PSG qui a récupéré au final une trentaine de millions d’euros, Manchester City devait d’abord se séparer d’Ederson. En conférence de presse, le portier brésilien est revenu sur sa volonté de quitter le cador de Premier League pour rejoindre Fenerbahçe.
« Une décision que j'ai prise avec ma famille »
« La saison précédente, j'avais essayé de partir, mais ça n'a pas marché. Cela a affecté mes performances. J'ai eu cinq blessures et je n'étais pas au meilleur de ma forme. (Quitter City) était une décision que j'ai prise avec ma famille, j'en ai parlé avec le club. J'avais besoin de ce changement. Ça ne sert à rien d'être dans un grand club si on n'est pas heureux », confie Ederson, rapporté par L’Équipe.