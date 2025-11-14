«Pas heureux» : Un joueur décide de s’en aller, le départ tant attendu par le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Poussé vers la sortie par le PSG, Gianluigi Donnarumma a pris la direction de Manchester City dans les derniers instants du mercato estival. Pour boucler ce départ, le club de la capitale a dû attendre qu’Ederson, portier des Skyblues, s’en aille. Désormais à Fenerbahçe, le portier est revenu sur ce changement de club.

Cet été, le Paris SG a décidé de se séparer de Gianluigi Donnarumma, à un an de la fin de son contrat. L’Italien, poussé vers la sortie malgré son début d’année exceptionnel en Ligue des champions, a été prié de se trouver une porte de sortie, voyant débarquer Lucas Chevalier pour le remplacer. Pendant de longues semaines, son transfert à Manchester City a été évoqué, un dossier dans lequel Ederson jouait un rôle décisif.

Le rôle d’Ederson dans le transfert de Donnarumma Pour recruter Gianluigi Donnarumma, et ainsi boucler un transfert attendu par le PSG qui a récupéré au final une trentaine de millions d’euros, Manchester City devait d’abord se séparer d’Ederson. En conférence de presse, le portier brésilien est revenu sur sa volonté de quitter le cador de Premier League pour rejoindre Fenerbahçe.