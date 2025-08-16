«Pas gratuits», la précision de taille de l’OM sur ses transferts à 0€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, encore une fois, l’OM a exploité le marché des joueurs libres. En effet, Angel Gomes et CJ Egan-Riley ont ainsi rejoint le club phocéen, qui n’a pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert pour attirer les deux Anglais. Toutefois, ça ne veut pas pour autant dire qu’ils ont été gratuits pour l’OM et Medhi Benatia n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler.

Malgré la 2ème place en Ligue 1 la saison dernière et la qualification en Ligue des Champions, l'OM n’avait pas des moyens illimités pour ce mercato estival. Pour remédier à cela, ne pouvant pas se laisser à toutes les folies, Medhi Benatia s’est alors servi sur le marché des joueurs libres. Ainsi, après Adrien Rabiot il y a un an, ce sont Angel Gomes et CJ Egan-Riley qui ont rejoint l’OM pour 0€.

« Je ne sais pas si ce sont des chefs-d’œuvre » Interrogé sur ces arrivées à 0€ à l’OM, Medhi Benatia a d’abord confié pour Ligue 1+ : « Gomes et Egan-Riley ? Je ne sais pas si ce sont des chefs-d'œuvre. Sur des joueurs libres, c'est sûr que c'est différent parce que tu dois anticiper, être convaincant. (…) Sur un joueur libre, comme ça a été le cas avec Adrien Rabiot l'année dernière qui est pour le coup un joueur de classe mondiale, avec le petit Riley et le petit Angel, c'était un travail de tout le club ».