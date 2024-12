«Pas envie de finir en prison», l'incroyable réponse lâchée à l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2001, Franck Leboeuf avait rejoint l'OM en provenance de Chelsea. Le champion du monde 98 sera alors resté au sein du club phocéen jusqu'en 2003, date de son départ pour le Qatar. Mais voilà qu'il aurait très bien pu continuer à Marseille, intégrant notamment l'organigramme de l'OM. Robert Louis-Dreyfus lui en avait fait la proposition, mais Leboeuf n'était pas très chaud.

Champion du monde 98, Franck Leboeuf avait lancé sa carrière en France. Passé par Toulon, Hyères, Meaux, Laval puis Strasbourg, il avait par la suite décidé de s'exporter en Angleterre. En 1996, le défenseur central s'était alors engagé du côté de Chelsea, club où il est resté jusqu'en 2001. C'est à cette date que Leboeuf a fait son grand retour en France, débarquant alors à l'OM. S'il a disputé deux saisons avec le club phocéen, son aventure à Marseille aurait toutefois pu être un peu plus longue...

Leboeuf manager général de l'OM ?

Joueur de l'OM donc entre 2001 et 2003, Franck Leboeuf aurait par la suite pu intégrer l'organigramme du club phocéen. C'est ce qu'aurait voulu Robert Louis-Dreyfus, ancien propriétaire. En effet, dans des propos accordés à So Foot, Leboeuf a raconté à ce propos, dévoilant au passage son incroyable réponse : « Robert Louis-Dreyfus voulait que je devienne manager général du club, la deuxième saison. "Non j'ai pas envie de finir en prison, laisse-moi tranquille !" ».

« C'est quand même grâce à moi qu'ils font Drogba »

Si Franck Leboeuf a donc refusé cette proposition de l'OM pour devenir manager général, ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas influencé le mercato du club phocéen. En effet, si Didier Drogba a signé à Marseille en 2003, ce serait en partie grâce à lui. Le champion du monde 98 a ainsi raconté : « C'est quand même grâce à moi qu'ils font Drogba. (...) Robert Louis-Dreyfus me demande : "Tu prendrais qui comme avant-centre l'année prochaine ?" Je réponds : "Dado Prso, et Drogba de Guingamp, monstrueux, aussi fort que Thierry Henry". Deschamps, à qui j'avais téléphoné, m'avait dit non pour Prso. Et l'OM prend finalement Didier, qui leur fait la saison ».