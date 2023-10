Parti du PSG, Verratti annonce son prochain transfert

Axel Cornic

Après onze années passée au Paris Saint-Germain, Marco Verratti s’est envolé vers de nouveaux horizons cet été, en rejoignant le club qatari d’Al Arabi. Mais ce départ ne semble pas être synonyme de la fin de l’aventure européenne de l’international italien de 30 ans, qui pense déjà à son retour.

Cet été, le PSG a décidé de frapper fort pour ouvrir un nouveau cycle, se séparant de nombreuses stars. Cela a été le cas de Lionel Messi et de Neymar, mais également pour Marco Verratti, l’un des plus vieux soldats du projet QSI qui a finalement rejoint le Moyen Orient en signant pour Al Arabi.

« Je pense qu’avant de prendre ma retraite, je jouerai à Pescara de nouveau »

Dans un entretien accordé à Rete8 , il annonce toutefois vouloir revenir en Europe et plus plus précisément dans son ancien club de Pescara, pour y terminer sa carrière. « Je pense qu’avant de prendre ma retraite, je jouerai à Pescara de nouveau » a expliqué l’international italien.

« En ce moment, je regarde toujours les matchs de l’équipe à la télévision »