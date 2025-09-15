Parti de l’OM, il recale le Maroc pour l’Algérie !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Milieu de terrain de l'AC Milan depuis 2019, Ismaël Bennacer a connu un passage éclair du côté de l'OM ces derniers mois. Mais comme il ne fait pas vraiment partie des plans de jeu du club italien, il a décidé de partir au Dinamo Zagreb. Un choix fort, lui qui a déjà dû faire une croix sur l'équipe nationale du Maroc quand il était plus jeune. Nasser Larguet, ancien directeur technique national du Maroc, est revenu sur cette décision de devenir international algérien.

Milieu de terrain de 27 ans, Ismaël Bennacer compte aujourd'hui 52 sélections avec l'équipe d'Algérie. Pourtant l'ancien joueur d'Arsenal aurait pu s'engager avec le Maroc. Nasser Larguet l'avait approché à l'époque et lui avait fait une proposition, qu'il a refusée. L'ancien directeur technique revient sur le cas du joueur qui a récemment quitté l'OM.

Ismaël Bennacer refuse l'Algérie Marocain par son père et algérien par sa mère, Ismaël Bennacer semblait se rapprocher du Maroc à l'époque. Le joueur formé à Arles-Avignon, d'où il est originaire, n'a pas accepté les conditions qui lui étaient proposées. « Je suis allé le rencontrer à Londres. C’était pratiquement acquis qu’il vienne jouer pour le Maroc. Il voulait que je lui dise qu’il serait directement dans l’équipe première. Je lui ai dit qu’il intégrerait l’équipe progressivement, comme Hakimi. Il a refusé et a choisi l’Algérie » révèle Nasser Larguet dans un entretien avec JMA Morocco début 2025, média qui s'intéresse de près à l'actualité du football marocain.