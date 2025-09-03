Panique totale pour son transfert : Il signe au PSG et hallucine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG s’est montré assez calme, mais a tout de même connu un feuilleton. En effet, le transfert d’Illia Zabarnyi a mis longtemps à se concrétiser au point que l’international ukrainien ait douté de son arrivée à Paris. Mais visiblement, il ne regrette absolument pas l’attente.

Très discret sur le mercato avec seulement l'arrivée de trois joueurs à savoir Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG s'est toutefois offert un feuilleton qui a duré plusieurs semaines cet été. En effet, annoncé proche du club parisien dès le début du mois de juin, le défenseur ukrainien a finalement du attendre le mois d'août pour que Bournemouth tombe d'accord avec le PSG. Finalement recruté pour 66M€, bonus compris, Zabarnyi a reconnu avoir douté, avant d'afficher son soulagement.

Zabarnyi a eu peur pour son transfert au PSG « Je pense qu’il s’est passé beaucoup de choses, mais quand le transfert a été finalisé, j’étais très fatigué mentalement mais aussi heureux parce que je voulais vraiment venir au PSG, je l’avais visé. Donc c’est difficile de dire exactement ce que je ressens, mais je peux simplement dire que j’étais fatigué sur le plan mental mais fier et content », confie-t-il à l’émission 360 pour la télévision ukrainienne, avant de poursuivre.