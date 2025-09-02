EXCLU - Mercato : Le RC Lens a tenté un coup avec… Chelsea !

Le RC Lens a profité des dernières heures du mercato estival pour signer l’attaquant français de Crystal Palace, Odsonne Edouard. Mais selon nos sources, une autre piste offensive a été étudiée du côté de Chelsea…
A la demande de Pierre Sage, le RC Lens a finalisé l’arrivée d’un attaquant lors de la fin du mercato. Un gros pari des Nordistes puisqu’il s’agit d’Odsonne Edouard, qui sort d’une saison 2024-2025 très mitigée. Mais selon nos sources, les Sang et Or ont exploré d’autres pistes ces derniers jours. Notamment une, du côté de Chelsea… Les dirigeants lensois ont songé à David Datro Fofana (22 ans). Sur les tablettes du TFC et de l’OGC Nice durant l’été, l’international ivoirien a également suscité un intérêt du côté lensois. Mais son profil n’a pas su faire l’unanimité au bon moment. Finalement, c’est l’option Odsonne Edouard qui a été retenue.